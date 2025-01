Jubel um Diego: Ex-Star besucht Werder-Spiel

Zu Besuch in Bremen: Der frühere Werder-Star Diego. Carmen Jaspersen/dpa

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat bei seinem Heimspiel gegen Mainz 05 prominenten Besuch erhalten. Unter dem Jubel der 40.500 Fans betrat der Brasilianer Diego in der Halbzeit das Spielfeld. Der 39 Jahre alte Brasilianer hatte von 2006 bis 2009 für Werder gespielt und war später unter anderem zu Juventus Turin, Atlético Madrid und dem VfL Wolfsburg gewechselt.

«Es ist immer ein Vergnügen, hier zu sein. Ich habe nur gute Erinnerungen an dieses Stadion», sagte Diego über die Stadionmikrofone. «Ich fühle mich hier zu Hause. Werder ist mein Zuhause in Europa.» Der Brasilianer hatte 2022 seine Karriere beendet und wird am 22. März im Weserstadion sein Abschiedsspiel veranstalten.