JU-Chef Kuban als neuer Bundestagsabgeordneter gehandelt

Hannover (dpa/lni) – Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban aus Hannover, wird als Nachfolger der Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth gehandelt. Die niedersächsische CDU sucht seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit, den JU-Chef in den Bundestag zu bringen. Kuban sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, er werde in den kommenden Tagen Gespräche mit seiner Familie und CDU-Parteifreunden führen. Auf eine Kandidatur wollte er sich auf Anfrage aber zunächst nicht festlegen. Er dankte Flachsbarth für ihre Arbeit.

Flachsbarth (56), die auch Parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium ist, will nach eigener Ankündigung vom Montag bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. Sie vertritt seit 2002 den Bundestagswahlkreis Hannover-Land II, zu dem auch Kubans Heimatort Barsinghausen gehört.

Die Entscheidung über ihre Nachfolge liege beim Wahlkreis, sagte sie der dpa. «Tilman Kuban kommt aus meinem Wahlkreis. Ich kann mir vorstellen, dass er darüber nachdenkt», sagte sie. Als CDU-Bezirkschefin Hannover und Landesvize gebe sie der Partei aber auch zu bedenken, mehr Frauen auf die Wahllisten zu nehmen. «Ich habe mich immer bemüht, mehr Frauen für politische Sachverhalte zu interessieren.»

Regulär wird im Herbst 2021 ein neuer Bundestag gewählt. Kuban arbeitet bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen. Bei der Europawahl 2019 hatte er knapp den Einzug ins Europaparlament verpasst.

Flachsbarth kündigt Rückzug an