Jonas Lüscher erhält einen der wichtigsten Literaturpreise

Im Kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig wird im November der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis an Jonas Lüscher verliehen. Volker Beinhorn/Staatstheater Braunschweig/dpa

Braunschweig (dpa) –

Schriftsteller Jonas Lüscher wird mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet – einer der bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Der vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig vergebene Preis ist mit 30.000 Euro dotiert, wie die Stadt mitteilte.

Lüscher wird für seinen Roman «Verzauberte Vorbestimmung» (Hanser Verlag) ausgezeichnet. Das Werk erzähle «auf eindrückliche und eindringliche Weise von einer Zäsur unserer Zeit, der Corona-Pandemie», und er verwebe «diese Erfahrung mit dem historischen und philosophischen Fundament, auf dem wir stehen», hieß es zur Begründung. Der in der Schweiz geborene Lüscher bekommt den Preis am 1. November in Braunschweig überreicht.

Mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis wird jährlich ein in deutscher Sprache verfasstes Werk gewürdigt. Die Auszeichnung soll an den 1910 in Braunschweig gestorbenen Erzähler Wilhelm Raabe erinnern, der zu den bedeutendsten Vertretern des poetischen Realismus zählt.