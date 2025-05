Johanssons Wurf sichert Kiels Sieg über Hamburg

Kiel (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat das kleine Nordderby in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg knapp gewonnen. Eric Johansson traf wenige Augenblicke vor dem Abpfiff zum 38:37 (16:18) für den Rekordmeister. Bester Kieler Werfer war Emil Madsen mit zehn Treffern. Jacob Lassen und Leif Tissier waren je sechsmal für Hamburg erfolgreich.

Die Hamburger starteten auf den Außenpositionen mit den Nachwuchsspielern Alexander Hartwig (22 Jahre alt) und Levin Unbehaun (20). Die beiden Youngster zeigten keine Furcht vor Nationaltorhüter Andreas Wolff im THW-Tor und waren mit insgesamt fünf Treffern daran beteiligt, dass der HSVH in der 15. Minute mit 11:8 in Führung lag.

Emil Madsen nimmt das Spiel für Kiel in die Hand

In der Folgezeit steigerte sich Wolff deutlich, doch zur Pause lagen die Gastgeber noch immer mit zwei Toren zurück. Auch nach dem Seitenwechsel taten sich die «Zebras» sehr schwer. In der 39. Minute scheiterten nacheinander Lukas Zerbe und Patrick Wiencek am Hamburger Schlussmann Robin Haug.

Kiel versuchte es mit dem siebten Feldspieler anstelle des Torwarts. Diesen Schachzug bestrafte Moritz Sauter mit dem Treffer zum 27:23 (42.) in das verwaiste Tor des THW. Bei den Gastgebern übernahm jetzt Madsen das Kommando. Der Däne stellte mit zwei Treffern in Serie auf 35:33 (56.). Asat Waliullin glich elf Sekunden vor Schluss zum 37:37 für die Hamburger aus, doch Johansson hatte das letzte Wort.