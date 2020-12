Johanniter: Neues Personal zum Betrieb von Impfzentren

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Johanniter wollen zum Betrieb von rund 20 Corona-Impfzentren in Niedersachsen und Bremen neues Personal einstellen. Stellenausschreibungen für Ärzte, Notfallsanitäter, Pfleger, medizinische Fachangestellte und Medizinstudenten wurden bereits veröffentlicht, teilten die Johanniter am Freitag in Hannover mit. Außerdem seien ehrenamtliche Helfer willkommen. «Wo eine Unterstützung des Impfens ehrenamtlich oder im Rahmen einer Freistellung durch den Arbeitgeber möglich ist, werden wir diese Unterstützung benötigen», sagt Landesvorstandsmitglied Hannes Wendler. Er appellierte an Arbeitgeber, Mitarbeiter, die ehrenamtlich in Hilfsorganisationen tätig sind, als Impfhelfer freizustellen.

«Wir stehen vor der Herausforderung, schnell eine Vielzahl an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewinnen zu müssen, um die Aufgaben zu meistern», sagte Wendler. «Dazu setzen wir auch auf die Unterstützung aus den eigenen Reihen aus Haupt- und Ehrenamt.» So würden sich etwa Pflegekräfte aus den ambulanten Diensten sowie Notfallsanitäter aus dem Rettungsdienst an der Impfkampagne beteiligen. Ehrenamtliche, die selber nicht impfen dürften und nicht im Bevölkerungsschutz ausgebildet sind, könnten bei Logistik, Organisation und Verwaltung mithelfen.

