Johanna Uherek mit WM-Platz vier im Sprint in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Triathlon-Talent Johanna Uherek hat bei der Junioren-WM in Hamburg überrascht. Die 19-Jährige vom Triathlon Team DSW Darmstadt kam am Donnerstag über die Sprint-Distanz auf den vierten Platz und verpasste eine Medaille nur knapp. «Das ist ein Traum, ich kann gar nicht glauben, was da gerade passiert ist. Ich hatte doch eigentlich das Ziel, unter die Top 30 zu kommen», sagte die Hessin. Die in Potsdam trainierende Uherek hatte sich für die WM gar nicht qualifiziert und sprang für die verletzte Felipa Herrmann ein. «Es war die beste Nachnominierung ever», meinte Nachwuchs-Bundestrainer Frank Heimerdinger.

Den Titel bei den Juniorinnen sicherte sich nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren, 5 Kilometern Laufen die Französin Ilona Hadhoum (56:47 Minuten) sieben Sekunden vor der Mexikanerin Jimena Renata De La Peña Schott und weitere acht Sekunden vor Manon Laporte ebenfalls aus Frankreich. Uherek fehlten 18 Sekunden auf eine Medaille. Zweitbeste Deutsche war Kjara Reckmann vom SV Nienhagen als 19.

Bei den Junioren erreichte keiner der Starter der Deutschen Triathlon Union (DTU) eine vordere Platzierung. Tim Semmler wurde 40., Jan Pluta 51. Sieger wurde der Portugiese João Nuno Batista nach einem Schlussspurt in 51:11 Minuten. Drei Sekunden dahinter holte sich der Franzosen Nils Serre Gehri Silber, Bronze ging an den Kanadier Mathis Beaulieu (51:16).

Am Freitag stehen die Qualifikationsrennen und Hoffnungsrunden der Männer und Frauen für die WM im Super-Sprint (300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren, 1,6 Kilometer Laufen) an. Das Finale findet am Samstag statt. Am Sonntag folgt die WM-Entscheidung in der Mixed-Staffel.