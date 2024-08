Jim Gottfridsson verlässt Flensburg-Handewitt am Saisonende

Am Ende der Saison ist für Jim Gottfridsson Schluss in Flensburg. Noah Wedel/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Spielmacher Jim Gottfridsson verlässt am Ende der Spielzeit 2024/25 die SG Flensburg-Handewitt. Das teilte der Handball-Bundesligist mit. Der 31 Jahre Spielmacher «möchte sich einem neuen spannenden Projekt anschließen», hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Wie der Schwede auf seinem Instagram-Profil mitteilte, schließt er sich im nächsten Sommer dem ungarischen Spitzenclub Pick Szeged an.

«Ich wollte mich früh entscheiden, damit ich das letzte Jahr hier komplett genießen kann», sagte Gottfridsson, der seit 2013 das Trikot der Flensburger trägt. SG-Trainer Nicolej Krickau sagte: «Jim ist eine SG-Berühmtheit und hat hier eine tolle Karriere gehabt. Wir freuen uns, dass wir noch eine Saison gemeinsam vor uns haben.» Die neue Spielzeit beginnt für die Norddeutschen am 6. September (20.00 Uhr/Dyn) mit dem Heimspiel gegen den HC Erlangen.