Jetzt 2,9 Millionen Schleswig-Holsteiner

Eine junge Familie schaut sich auf der Insel Föhr den Sonnenuntergang an. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Wiesbaden/Kiel (dpa/lno) – Die Zahl der Einwohner Schleswig-Holsteins ist im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent auf etwas über 2,9 Millionen Euro gestiegen. Mit dem Zuwachs liegt das nördlichste Bundesland genau im deutschen Durchschnitt, wie aus Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Freitag hervorgeht. Demnach wuchs die Bevölkerung Deutschlands 2019 langsamer als in den Jahren zuvor. Unter dem Strich kamen 147 000 Personen dazu. Zum Jahresende lebten damit 83,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik.

Schleswig-Holstein steht gemessen an der Bevölkerungszahl in Deutschland an neunter Stelle. Seit 2011 wächst die deutsche Bevölkerung der Statistik zufolge kontinuierlich. Einen Rekordzuwachs gab es durch die hohe Zuwanderung im Jahr 2015, danach verlangsamte sich die Zunahme. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge sind im vergangenen Jahr etwa 300 000 Personen mehr zu- als abgewandert – das ist der sogenannte Wanderungsüberschuss. Gleichzeitig überstieg die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten um 161 000.

