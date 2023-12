Jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt zur Welt

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen ist im vergangenen Jahr fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Der Anteil sei im Vergleich zu 2021 um knapp zwei Prozentpunkte auf fast 31 Prozent angestiegen, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Freitag in Hannover mit. Niedersachsen liege im Vergleich der Bundesländer im oberen Mittelfeld. In Sachsen kamen nur knapp 19 Prozent der Jungen und Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt, im Saarland waren es mit gut 35 Prozent die meisten. Ausgewertet wurden Geburten von Menschen, die bei der TK versichert waren.

«Der Kaiserschnitt ist ein operativer Eingriff, der Risiken birgt», sagte Sabrina Jacob, kommissarische Leiterin der TK-Landesvertretung Niedersachsen. Eine natürliche Geburt sei in der Regel die bessere Option für Mutter und Kind, wenn es keine medizinischen Gründe für einen Kaiserschnitt gebe.

Der TK-Kindergesundheitsreport zeigt, dass für Kaiserschnitt-Kinder das Risiko einer chronischen Bronchitis in den ersten acht Lebensjahren um fast zehn Prozent erhöht ist. Außerdem ist das Risiko für eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) um 16 Prozent erhöht. Die TK unterstütze Schwangere bei der Vorbereitung einer natürlichen Geburt unter anderem mit einem Online-Achtsamkeitstraining und Coaching-Terminen, hieß es weiter.