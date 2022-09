«Jeder rennt für jeden»: Aufsteiger Oldenburg überrascht

Oldenburg (dpa/lni) –

Aufsteiger VfB Oldenburg mischt die 3. Fußball-Liga auf. Zehn Punkte holten die Niedersachsen in den vergangenen vier Spielen. Mit dem 2:1 (1:0)-Sieg bei der spielstarken zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund bestätigten sie am Samstag ihren spektakulären Derby-Erfolg gegen den VfL Osnabrück (4:3).

«Jeder rennt für jeden. Das ist die Hauptvoraussetzung, um die Klasse zu halten», sagte der erfahrene Neuzugang Manfred Starke bei «MagentaSport». «Letzte Woche nach einem 1:3-Rückstand zurückzukommen, heute den Lucky Punch zu setzen: Das sind Sachen, die müssen wir genießen, die müssen wir mitnehmen.»

In Dortmund hatten die Oldenburger aber auch viel Glück. Dem Führungstreffer von Starke ging in der 30. Minute ein Handspiel des Torschützen voraus. Nach dem Ausgleich von Marco Pasalic (52.) dominierten die Dortmunder in der zweiten Halbzeit klar das Spiel, doch das Siegtor kurz vor Schluss gelang dem VfB: Robert Zietarski köpfte in der 89. Minute eine Flanke von Justin Plautz ein.

«Ich habe meinen Mitspielern vor dem Spiel gesagt: Das hier ist eigentlich das Stadion von Robert Lewandowski. Also muss ich heute für ihn treffen», sagte der 29 Jahre alte Pole hinterher.