Jeddeloh und Norderstedt trennen sich 1:1

Hamburg (dpa/lno) –

Am ersten Spieltag der Abstiegsrunde in der Fußball-Regionalliga Nord haben sich im Spitzenspiel der SSV Jeddeloh II und Eintracht Norderstedt 1:1 getrennt und damit in eine gute Position für den Kampf um den Klassenverbleib gebracht. Jan Lüneburg brachte die lange überlegenen Gäste in Führung, Christofer David traf zum Ausgleich. Norderstedt Keeper Lars Huxsohl hielt kurz vor Schluss noch einen Foulelfmeter von Almir Ziga. Vor diesen beiden Teams steht Phönix Lübeck, das durch einen 4:1-Sieg beim BSV Rehden Spitzenreiter ist. Björn Lambach, Nestor Djengoue, Fabian Graudenz und Corvin Bock trafen für Phönix, für die Hausherren war Ismet Osmani erfolgreich.

Während diese Vereine wie die spielfreie SV Drochtersen/Assel schon einen deutlichen Vorsprung haben, muss der Rest zittern, um sich von den fünf Abstiegsplätzen fern zu halten. Dabei kam der Nachwuchs des FC St. Pauli zu einem 1:1 beim nunmehr zwölfmal in Folge sieglosen FC Oberneuland. Serhat Imsak brachte die Hamburger in Führung, gür die Bremer glich Ebrima Jobe per Foulelfmeter aus. Altona 93 erreichte beim punktgleichen Hannoverschen SC immerhin ein 0:0.

Dagegen kassierte Schlusslicht Heider SV beim Lüneburger SK Hansa eine 0:2-Niederlage. Nach 15 sieglosen Partien und sechs Niederlagen in Serie hat das Team nun schon sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Meisterrunde beginnt erst am nächsten Wochenende.