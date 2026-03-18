Jazz-Festival lockt mit neuen Tönen nach Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Im Juni wird Timmendorfer Strand für vier Tage zu einer großen Bühne des zeitgenössischen Jazz. Rund um den Strandpark öffne das Festival vom 25. bis 28. Juni mit 36 Konzerten Türen zu neuen Klangwelten, teilte die Jazz Baltica mit.

Präsentiert werden demnach «aktuelle Stimmen und frische Jazzimpulse». Ein besonderer Akzent liegt in diesem Jahr auf der Vibrafon-Szene. «Christopher Dell, Radek Szarek, Hauke Renken und Arthur Clees bringen aufregende Programme auf die Bühne und lassen die faszinierende Raffinesse dieses Instruments in seinen schwebenden Klangfarben, rhythmischen Sounds und harmonischen Grooves aufleuchten», teilten die Veranstalter mit.

Eröffnet wird die Jazz Baltica am Donnerstag, 25. Juni (18.00 Uhr), von der Big Band des Ostseegymnasiums Timmendorfer Strand unter der Leitung von Nils Landgren, dem künstlerischen Leiter der Jazz Baltica.

Neue Musiker auf Jazz-Bühne

Zum ersten Mal beim Festival dabei sind in diesem Jahr unter anderem der schwedische Perkussionist Emil Brandqvist, der amerikanische Sänger Michael Mayo, der als Solist an der Seite der Norrbotten Big Band zu hören sein wird, der amerikanische Fusion-Keyboarder Bobby Sparks II und seine Band sowie der finnische Jazzgitarrist Kalle Kalima.

Familienkonzert mit Michel aus Lönneberga

Wieder mit dabei sind 2026 Omar Sosa, Joo Kraus und Diego Piñera, David Helbock, China Moses, Clara Haberkamp und die NDR Bigband. Ein besonderer Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder das Familienkonzert: «Unfug mit Michel aus Lönneberga» verbindet das Jazz Baltica Ensemble mit der Erzählkunst des Schauspielers Gustav Peter Wöhler. «Jazz Baltica ist ein Ort, an dem Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und der Dialog zwischen Kulturen zu Musik wird», sagte Landgren.

Den Abschluss des Festivals an der Ostseeküste bildet am späten Sonntagabend (28. Juni) das Avslut-Konzert, wenn Landgren (Posaune/Gesang) mit seinen musikalischen Freunden Michael Wollny (Piano), Lars Danielsson (Bass) und Wolfgang Haffner (Drums) auf der Bühne steht. Nach Angaben der Veranstalter verzahnen die Musiker dabei kunstvolle eigene Kompositionen mit überraschenden Neuinterpretationen großer Klassiker.

Die Jazz Baltica wurde 1991 gegründet, seit 2002 ist sie Teil des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Bis 2011 fand sie auf Gut Salau im Kreis Plön statt, seither ist sie in Timmendorfer Strand zu Gast. 2025 kamen rund 19.000 Besucher.