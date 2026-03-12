Jazz bis Klassik – Gezeitenkonzerte mit Motto «Begegnungen!»

Aurich (dpa/lni) –

Eines der größten Musikfestivals in Niedersachsen, die Gezeitenkonzerte in Ostfriesland, stehen in diesem Jahr unter dem Motto «Begegnungen!». Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe, zu der insgesamt 42 Konzerte zählen, am 13. Mai mit einem Konzert von Violinist Daniel Hope in der St. Magnuskirche in Esens (Landkreis Wittmund), wie der Veranstalter, der Kommunalverband Ostfriesische Landschaft, in Aurich mitteilte.

Bis zum 12. Juli ist neben Klassik etwa auch Jazz, Soul und Orchestermusik zu hören. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte mit Bratschist Nils Mönkemeyer, Violonist Michael Barenboim, Cellist Maximilian Hornung, mit der NDR Radiophilharmonie und mit dem Alexej Gerassimez Percussion Collective.

Wie üblich bei der Reihe finden die Konzerte an malerischen und außergewöhnlichen Orten zwischen Dollart und Jadebusen statt. Zu den Spielstätten zählen Kirchen, Burgen und Höfe. In diesem Jahr gibt es auch Konzerte im Van-Ameren-Bad in Emden und in einer Fabrikhalle in Aurich.

Besucherrekord 2025

«Das durchaus vielfaltig zu verstehende Motto beschreibt den Kern dessen, was unser Festival ausmacht: Musik schafft Begegnungen», sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Matthias Kirschnereit, zum Motto der 14. Festival-Ausgabe. «Bei den Gezeitenkonzerten kommt es zu Begegnungen mit betörenden Klängen, Künstlerinnen und Künstlern, mit Menschen beim Pausengespräch sowie mit neu zu entdeckenden Spielstätten.»

Nach Angaben der Veranstalter sind die Gezeitenkonzerte das größte Flächenmusikfestival in Niedersachsen. Die Veranstaltungsreihe ist von Jahr zu Jahr gefragter. Im vergangenen Jahr hatte das Musikfestival einen Besucherrekord mit rund 14.600 Besucherinnen und Besuchern verzeichnet.