Jazz Baltica vor dem Start

Am Donnerstag beginnt im Ostseebad Timmendorfer Strand die 34. Ausgabe der Jazz Baltica und der künstlerischen Leitung des schwedischen Posaunisten Nils Landgren.

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Von Donnerstag an wird das Ostseebad Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) wieder zur Hochburg des Jazz. Zum 34. Mal findet das Festival Jazz Baltica unter der künstlerischen Leitung des schwedischen Posaunisten Nils Landgren statt und lockt Freunde des zeitgenössischen Jazz auf das Festivalgelände rund um den Strandpark. Auf dem Programm stehen bis Sonntag 35 Konzerte, 21 davon sind kostenfrei.

Mit dabei sind nach Angaben der Veranstalter internationale Stars wie der Pianist Michael Wollny, die französische Saxofonistin und Komponistin Céline Bonacina oder der schwedische Musiker Magnus Lindgren, aber auch Nachwuchstalente wie die spanische Sängerin und Posaunistin Rita Payés oder der aus Lübeck stammende Jazztrompeter und Bigbandleader Michel Schroeder. Daneben werden auch die NDR Bigband, die Latvian Radio Big Band und die Band Electro Deluxe zu hören sein.

Akkordeon

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Akkordeon. Künstler wie Richard Galliano, Vincent Peirani, Tuulikki Bartosik und Laurent Derache zeigten, wie fein und zugleich kraftvoll sich das Instrument in das Genre einfügen könne, teilte das Festival mit.

Am Donnerstag (18.00 Uhr) findet auf dem Timmendorfer Platz das traditionelle Konzert mit Nils Landgren und der Big Band des Ostseegymnasiums Timmendorfer Strand statt. Am Freitag (16.30 Uhr) ist das offizielle Eröffnungskonzert des Peter Somuah Quartetts und des Michael Wollny Trios geplant. Dabei soll auch der von der Investitionsbank Schleswig-Holstein gestiftete, mit 5.000 Euro dotierte IB.JazzAward an den Sänger, Bassisten und Musikproduzenten Lennart Meyer überreicht werden.