Jazz Baltica setzt 2023 auf Frauen und Blechblasinstrumente

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Starke Frauen im Jazz und Blechblasinstrumente – das sind die Schwerpunkte der Jazz Baltika 2023. Für ihn zähle nur gute Musik, unabhängig davon, ob sie von Männern oder von Frauen gespielt werde, sagte deren künstlerischer Leiter Nils Landgren bei der Programmvorstellung am Freitag. Besonderes Highlight des Sommers werde der Auftritt der 79 Jahre alten Posaunen-Legende Fred Wesley und seiner Band am 23. Juni (22.30 Uhr, Maritim MainStage) sein, kündigte Landgren an.

Die Jazz Baltica findet vom 22. bis zum 25. Juni in Timmendorfer Strand statt. Geplant sind den Angaben zufolge 39 Konzerte mit Jazz der verschiedensten Stilrichtungen.

Zum offiziellen Auftakt am 22. Juni steht ein Konzert des amerikanischen Komponisten und Dirigenten Vince Mendoza und der Bohuslän Big Band aus Schweden auf dem Programm. Mit von der Partie sind die norwegische Sängerin Silje Nergaard, der schwedische Bassist Lars Danielsson, der norwegische Pianist Helge Lien und Nils Landgren. Eröffnet wird das Festival traditionell mit einem Auftritt der Bigband des Ostseegymnasiums Timmendorfer Strand (22. Juni, 18.00 Uhr, Timmendorfer Platz).