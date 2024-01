Jazz Baltica für weitere fünf Jahre in Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Das Festival Jazz Baltica bleibt weitere fünf Jahre in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein. Der Vertrag zwischen der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival und der Gemeinde Timmendorfer Strand werde am 11. Januar unterzeichnet, teilte das Festival am Donnerstag mit. Dann sollen auch erste Details zum Programm bekannt gegeben werden. Die diesjährige Jazz Baltica findet vom 27. bis zum 30. Juni statt.

Die Jazz Baltica unter künstlerischer Leitung des schwedischen Posaunisten Nils Landgren findet seit 2018 unter anderem im Strandpark von Timmendorfer Strand statt. An drei Tagen im Juni treten international bekannte Jazzmusiker und Nachwuchstalente aus dem Ostseeraum in 30 Konzerten auf fünf Bühnen auf.

Gegründet wurde das Festival 1991 auf Initiative der Landesregierung auf Schloß Salzau bei Kiel. Im Jahr 2012 zog das Festival auf das Gelände der Everswerft in Timmendorfer Strand um. Seit 2018 findet die Jazz Baltica rund um den Strandpark im Herzen des Ortes statt.