Jarnes Faust kehrt zum THW Kiel zurück

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Profi Jarnes Faust kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Wie der THW Kiel mitteilte, trägt der aktuelle Spieler des Bundesliga-Rivalen TBV Lemgo Lippe von der kommenden Saison an wieder das Trikot des deutschen Rekordmeisters. Der 21 Jahre alte Rechtsaußen bekommt zunächst einen Vertrag für die Spielzeit 2026/27.

Faust nimmt im Kader von THW-Coach Filip Jicha den Platz von Bence Imre ein. Der ungarische Nationalspieler wechselt nach Ablauf der aktuellen Spielzeit in seine Heimat zum Topclub One Veszprem. Zweiter Rechtsaußen der «Zebras» ist der deutsche Auswahlspieler Lukas Zerbe.

«Jarnes kommt im Sommer als immer noch junger Spieler, aber mit vielen neuen Erfahrungen aus Lemgo wieder nach Kiel», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: «Wir sehen in ihm noch viel Potenzial und hoffen, dass er dieses im Zusammenspiel mit Lukas Zerbe abrufen wird.»