Janelt vergleicht: In England mehr Kampf in 2. Liga

Hamburg (dpa) – Vitaly Janelt vom Premier-League-Aufsteiger FC Brentfort sieht deutliche Unterschiede in der Spielweise der Fußball-Zweitligisten in Deutschland und England. «In Deutschland versuchen die Teams zu spielen. In Englands 2. Liga stehen Kampf und zweite Welle im Vordergrund», sagte der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur, der in dieser Saison 44 Partien für den FC Brentford in der Championship und den anschließenden Playoffs bestritt. In der 2. Bundesliga hatte Janelt in den Jahren zuvor 53 Spiele für den VfL Bochum absolviert.

Dem gebürtigen Hamburger, der in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Bargfeld-Stegen lebt, gelangen in einer Saison der Aufstieg in Englands höchste Fußballklasse und der Gewinn des EM-Titels mit der deutschen U21-Nationalmannschaft. «Den Aufstieg mit Brentford bewerte ich sogar ein bisschen höher. Die Saison habe ich fast komplett gespielt, in der U21 nur hin und wieder», sagte Janelt, der der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bei der derzeit laufenden EM das Halbfinale zutraut.

Über den Aufstieg seines Ex-Vereins VfL Bochum in die Bundesliga habe er sich sehr gefreut, sagte er. Bundesliga und 2. Liga verfolgt der frühere Nachwuchsspieler des Hamburger SV und von RB Leipzig auf dem Handy. Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen sieht er skeptisch. Janelt: «Ein Ziel wäre es schon. Ich denke aber nicht, dass Brentford mich freistellt.»

