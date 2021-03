Jan Schult verlängert bei Lübeck-Schwartau

Lübeck (dpa/lno) – Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat den Vertrag mit seinem Rückraumspieler Jan Schult um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das teilte der Tabellenvierte am Mittwoch mit. Der 34-jährige Schult geht in der kommenden Saison dann in sein 15. Jahr bei den Lübeckern. «Jan ist mit seiner Erfahrung unverzichtbar. Er gehört einfach zu diesem Verein und zu dieser Mannschaft. Er übernimmt auf dem Platz Verantwortung und ist ein Vorbild für die jungen Spieler», sagte VfL-Coach Piotr Przybecki.

