James Krüss Preis an Jugendautoren Nils Mohl

München (dpa) –

Der Hamburger Schriftsteller Nils Mohl («Henny & Ponger») erhält in diesem Jahr den James Krüss Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur. In seinen Romanen erzähle der 1971 geborene Autor auf unnachahmliche Weise von den Schwierigkeiten und dem Chaos des Erwachsenenwerdens, teilte die Stiftung Internationale Jugendbibliothek am Dienstag in München mit. Die Jury bescheinigte Mohl auch Experimentierfreude und sprachspielerisches Talent. Die Auszeichnung soll am 4. Juli auf Schloss Blutenburg in München überreicht werden.

Der James Krüss Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 8000 Euro stiftet die Erbengemeinschaft des Schriftstellers (1926-1997), der Hörspiele, Theaterstücke und Bücher wie «Timm Thaler» oder «Mein Urgroßvater und ich» schrieb.