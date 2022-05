Jamaika-Parteien im Norden starten Sondierungen

Kiel (dpa) –

Zuerst die Grünen und dann die FDP: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will am heutigen Dienstag die Bildung einer neuen Regierung auf den Weg bringen. Dabei spricht der CDU-Politiker nacheinander mit den bisherigen Koalitionspartnern: Für 9.00 Uhr hat er die Spitzen der Grünen in ein Kieler Hotel eingeladen und für den Nachmittag die FDP. Günther möchte das von ihm als Wunschkoalition der Wähler ausgemachte Jamaika-Trio erneuern, obwohl auch ein Duo mit einer der beiden Parteien eine sichere Mehrheit hätte. Ob dies realistisch ist, will er bei den Sondierungsgesprächen ausloten.

Bei der Landtagswahl am 8. Mai hatten CDU und Grüne auf 43,4 beziehungsweise 18,3 Prozent kräftig zugelegt, während die FDP auf 6,4 Prozent rutschte. Dass es angesichts der Kräfteverschiebungen und durchaus deutlicher inhaltlicher Differenzen tatsächlich wieder zu Koalitionsverhandlungen der drei Parteien kommt, ist ungewiss. Die Entscheidung darüber soll zügig fallen. Dass die Präferenz der Grünen bei einer Zweierkoalition mit der CDU statt bei Jamaika II liegt, hat Spitzenkandidatin Aminata Touré gerade erst wieder betont.

Zwar gilt Jamaika im Norden als sehr beliebt, aber eine Neuauflage hätte auch eine Schattenseite. Denn eine nunmehr übergroße Koalition stieße im Landtag auf eine Mini-Opposition. CDU (34), Grüne (14) und FDP (5) haben 53 Mandate, SPD (12) und SSW (4) zusammen nur 16.

Die «Jamaikaner» müssten sich auch in wichtigen strittigen Punkten verständigen. So gibt es in der Agrar-, Naturschutz- und Verkehrspolitik sowie beim Ausbau der Windenergie an Land beträchtliche Differenzen zwischen Grünen und CDU/FDP. Die Grünen wollen auch eine Mietpreisbremse sowie ein Tariftreue- und Vergabegesetz wieder einführen. Deren Abschaffung mussten sie in der alten Koalition zustimmen. Auch bei der Reform der Grundsteuer zur Bewertung einer Immobilie und der für Erwerbskosten wichtigen Grunderwerbsteuer kam Jamaika trotz zäher Bemühungen auf keinen gemeinsamen Nenner.

Die Sondierungen im Norden starten zwei Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU wie Günther einen Wahlsieg eingefahren hat. Wüst könnte in Düsseldorf auch zusammen mit den Grünen in einem Zweierbündnis regieren, nicht aber mit der FDP. Das ist der Unterschied zum Norden.

Zu den Sondierungsrunden in Kiel treten die Parteien in Viererteams an. Für die CDU sind Günther, die Ministerinnen Karin Prien (Bildung) und Sabine Sütterlin-Waack (Inneres) sowie Fraktionschef Tobias Koch dabei. Die Grünen bieten auf: Finanzministerin Monika Heinold, Landtagsvizepräsidentin Touré, Fraktionsvize Lasse Petersdotter und den Landesvorsitzenden Steffen Regis. Die FDP kommt mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, dem Landesvorsitzenden Heiner Garg (Sozialminister), Fraktionschef Christopher Vogt und Bundesparteivize Wolfgang Kubicki.