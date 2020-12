Jamaika berät über mögliche Änderungen von Corona-Maßnahmen

Die Jamaika-Koalition will am Donnerstag über mögliche Änderungen von Corona-Schutzmaßnahmen entscheiden. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein will am Donnerstag über mögliche Änderungen von Corona-Schutzmaßnahmen entscheiden. Dies kündigten die Landtagsfraktionen von Grünen und FDP am Dienstag an. Bis dahin würden die Infektionszahlen intensiv beobachtet. Die Zahlen waren in den letzten Tagen wieder gestiegen.

Angesichts dieser Entwicklung sei jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Marret Bohn. Sie ist selbst Ärztin.

Zuletzt waren im Norden innerhalb eines Tages 183 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Nach aktuellen Zahlen vom Montagabend stieg dieser Wert weiter – auf 54,3. Dabei gibt es beträchtliche regionale Unterschiede.

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI