Jamaika arbeitet an weiteren Öffnungsschritten in Pandemie

Kiel (dpa/lno) – Die Landesregierung in Kiel hat angesichts der im Bundesvergleich niedrigen Corona-Zahlen Eckpunkte für weitere Öffnungsschritte vereinbart. «Wir blicken in Schleswig-Holstein auf eine sehr positive Entwicklung des Infektionsgeschehens», sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Beratungen der Jamaika-Koalition am Dienstag in Kiel. Bereits die seit Montag geltende Verordnung habe weitere verantwortbare Öffnungen für Tourismus und Gastronomie ermöglicht. Der nächste Schritt konzentriere sich auf Veranstaltungen und ähnliche Angebote.

Dies betrifft laut Günther Kultur und Sport, Kinder- und Jugendfreizeiten. «Viele hoffen darauf, sich wieder frei wie ein Schmetterling fühlen zu können», äußerte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). «Unser Ziel sind verantwortbare Öffnungsschritte – vor allem Kinder und Jugendliche brauchen Gleichaltrige, um zu spielen und zu lernen.»

Die Regierung will ihren Veranstaltungsstufenplan so fortschreiben, dass er Perspektiven für die nächsten Monate samt Sommerferien öffnet, wie Günther erläuterte. So sollten auch Innenbereiche moderat geöffnet und Teilnehmerzahlen im Freien erhöht werden. Damit könnten auch Theater und Orchester mit einem Neustart unter Auflagen rechnen. «Kultur muss sichtbar sein. Sie ist ein wichtiger Kitt für die Gesellschaft.»

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) betonte, der Norden sei besser als andere Bundesländer durch die dritte Pandemie-Welle gekommen. Nach den ersten Lockerungen der Kontaktregeln und der Vorgaben für Gastronomie, Sport und Handel könne das Land bei weiterhin positiver Entwicklung der Infektionslage weitere Öffnungsschritte ansteuern. In der nächsten Woche will Jamaika die Weichen zur Ausgestaltung der nächsten Verordnung stellen und die Details erarbeiten. Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung läuft am 6. Juni aus.

