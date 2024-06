Jahreskonferenz der Finanzminister endet

Bremen (dpa) –

Zum Abschluss der Jahreskonferenz der Landes-Finanzministerinnen und -Finanzminister in Bremen werden die Ergebnisse am Freitag (12.00 Uhr) vorgestellt. Hauptthema des zweitägigen Treffens war die Finanzlage der öffentlichen Haushalte. Zudem wollten die Länder über Nachhaltigkeitsstrategien in den Finanzministerien und Finanzverwaltungen sprechen. Vorsitzende der Konferenz in diesem Jahr ist die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Der Veranstaltungsort wechselt regelmäßig und ist unabhängig vom Vorsitzland. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kam nicht zu dem zweitägigen Treffen.