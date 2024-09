Jahn Regensburg glaubt an seine Auswärtschance beim HSV

Regensburg (dpa) –

Trotz zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer sieht sich der SSV Jahn Regensburg im Auswärtsspiel beim Hamburger SV nicht chancenlos. «Natürlich ist der HSV favorisiert, weil sie eines der besten Teams in der Liga sind, aber wir glauben an uns», sagte Jahn-Trainer Joe Enochs vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Der Coach glaubt an eine Reaktion auf die 0:4-Heimpleite vor der Länderspielpause gegen Greuther Fürth. «Die Jungs haben gut mitgezogen. Jetzt gilt es, das auch auf den Platz zu bringen. Wir sind der Auffassung, gut vorbereitet zu sein.»

Den Oberpfälzern wird Abwehrspieler Benedikt Saller wegen Adduktorenproblemen fehlen; Mansour-Ouro-Tagba ist noch gesperrt. Dennoch will der Jahn das Match in der Hansestadt genießen. «Solche Spiele sind Highlights für uns. Jedes Spiel in der 2. Bundesliga ist eines. Wir fahren nach Hamburg, weil wir in diese Liga gehören», sagte Enochs.