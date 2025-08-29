Jäkel-Ersatz da: Braunschweig holt Abwehrspieler Nkoa

Braunschweig (dpa/lni) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat auf die schwere Knieverletzung seines Abwehrspielers Frederik Jäkel reagiert. Als Ersatz verpflichteten die Niedersachsen den Kameruner Patrick Nkoa, der bereits in der vergangenen Saison mit dem neuen Braunschweiger Trainer Heiner Backhaus bei Alemannia Aachen zusammenarbeitete.

«Durch den bitteren Ausfall von Frederik Jäkel war uns bewusst, dass wir in der Innenverteidigung personell nachlegen müssen. Uns war wichtig, dass wir in der Defensive Geschwindigkeit, Physis und Zweikampfstärke hinzugewinnen. Genau diese Attribute bringt Patrick Nkoa mit», sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Der 26-jährige Nkoa spielte bereits für Rot-Weiß Erfurt und Hansa Rostock, ehe er nach Aachen wechselte. In diesem Sommer zerschlug sich ein Transfer zum Schweizer Erstligisten FC Winterthur, so dass er nun ablösefrei nach Braunschweig wechseln kann.