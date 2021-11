Das Logo der Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf einem Auto. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Travemünde (dpa/lno) – Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Schleswig-Holstein hat Torsten Jäger erneut zum Landesvorsitzenden gewählt. Der 57-Jährige auf dem Verbandstag in Travemünde alle 82 Delegiertenstimmen, wie die GdP am Mittwoch mitteilte. Die Gewerkschaft hat im Land nach eigenen Angaben mehr als 6000 Mitglieder.

