Jäger findet Granate im Kreis Rotenburg

Rotenburg (dpa/lni) – Ein Jäger hat eine Granate nahe eines Kanals im Landkreis Rotenburg gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte sie in der Nähe gefunden und dort abgestellt hatten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stammte die Flakgranate wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Fund am Samstagnachmittag wurde die Granate am Abend kontrolliert gesprengt. Eine Kreisstraße in der Nähe wurde dafür vorübergehend gesperrt.

