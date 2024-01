Jade-Weser-Port: Protestierende Landwirte blockieren Zufahrt

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Protestierende Bauern haben auch am Dienstagmorgen den Betrieb am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven gestört. Durch die Traktoren sei es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Wilhelmshaven. Am Montag hatten Landwirte die Zufahrtswege zu dem Hafen mit rund 40 Traktoren blockiert.

In Bremerhaven wurden ähnliche Blockadeaktionen von Landwirten in der Nacht zu Dienstag beendet, wie die Polizei mitteilte. Am Montagnachmittag und in den Abendstunden war es laut Polizei an verschiedenen Orten in der Stadt zu Spontanversammlungen gekommen. Unter anderem wurde das Zolltor Rotersand zeitweise blockiert. Nachdem die Polizei Auflagen erteilt hatte, konnte der Verkehr aus dem Hafen nach und nach abfließen. Schon am Montagmorgen hatten Landwirte mit rund 30 Traktoren eine Zufahrt zum Hafen blockiert.