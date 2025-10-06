Jackpot geknackt: Niedersachse gewinnt 24 Millionen Euro

06. Oktober 2025 12:13
Ein Niedersasche hat den bisher höchsten Gewinn erzielt, der bisher in diesem Jahr bei einer der Lotterien von Lotto Niedersachsen erzielt wurde. (Illustration) Arne Dedert/dpa
Göttingen (dpa/lni) –

Ein bislang unbekannter Lottospieler aus Niedersachsen hat den Jackpot geknackt und 24 Millionen Euro gewonnen. Es sei der höchste Gewinn, der bisher in diesem Jahr bei einer der Lotterien von Lotto Niedersachsen erzielt wurde, wie eine Sprecherin mitteilte. Mit seinen sechs getippten Gewinnzahlen und der Superzahl lag der Gewinner bei der Ziehung von «Lotto 6 aus49» bundesweit demnach als einziger in der Gewinnklasse 1 des Klassikers richtig. Der Spielschein sei in einer Annahmestelle im Landkreis Göttingen eingereicht worden. Der Gewinner habe nun drei Jahre lang Zeit, um seinen Millionengewinn anzufordern.

