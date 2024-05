Islamisten-Demos und Angriffe beschäftigen Bürgerschaft

Karen Pein (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg, spricht in der Aktuellen Stunde bei einer Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich am Mittwoch (13.30 Uhr) mit den von Islamisten organisierten Demonstrationen in der Stadt und den gewalttätigen Angriffen auf Wahlkämpfende. Unter dem Titel «Hamburg im Würgegriff von Islamisten: Rot-Grün redet nur, handelt aber nicht!» will die AfD die Demonstrationen aus dem Umfeld der vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppe Muslim Interaktiv in der Aktuellen Stunde thematisieren. Die Debatten-Anmeldung der SPD steht unter dem Titel «Gewalt gegen Wahlkämpfende und demokratiefeindliche Kundgebungen: Mit Solidarität und allen Mitteln des Rechtsstaats gegen Feinde der Demokratie vorgehen.»

Im weiteren Verlauf der Sitzung steht unter anderem ein Gesichtsverhüllungsverbot in Schulen auf der Tagesordnung. SPD und Grüne wollen mit einer Änderung des Schulgesetzes dafür sorgen, dass Gesichtsbedeckungen wie die Nikab muslimischer Frauen und Mädchen nicht getragen werden dürfen.

Ferner wird über Anträge der CDU zum Erhalt der Traditionssegler und die personelle Situation an den Hamburger Kitas beraten, die die Linke in puncto Leiharbeit, Betreuungsausfälle und Tarifanwendung künftig systematisch erfassen möchte.