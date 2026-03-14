Irvine-Weckruf nach St.-Pauli-Pleite: Wie im Oktober

Mönchengladbach (dpa) –

Die Niederlage beim direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach war für den FC St. Pauli ein schwerer Rückschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. «Das Spiel hat mich an die Zeit im Oktober erinnert. Das ist frustrierend», sagte Kapitän Jackson Irvine nach dem 0:2 (0:1) im Borussia-Park. «Wir dachten, dass wir diese Phase hinter uns gelassen hätten. Heute ist es zurückgekommen. Fehlende Konzentration, fehlender Glaube – wir sahen heute zahnlos aus.»

Nach einem starken Saisonstart hatten die Hamburger im vergangenen Herbst neun Siege in Serie geholt. Bis zum Gladbach-Spiel allerdings verlor der Tabellen-16. nur eins von fünf Spielen und zeigte sich stark verbessert.

Eine vergleichbar desolate Leistung wie beim 0:4 im Hinspiel gegen die Borussia sah Trainer Alexander Blessin am Freitagabend zwar nicht («Beileibe nicht»). Der St.-Pauli-Coach warnte jedoch mit Blick auf die Tabelle: «Es werden weniger Spiele. Wir brauchen Punkte. Gegen einen direkten Konkurrenten, der jetzt auf vier Punkte weggezogen ist, ist das ärgerlich.» Es sei im Abstiegskampf zwar «weiterhin eng, aber wir brauchen diese Punkte. In den letzten Wochen haben wir eigentlich immer die 100 Prozent abgerufen. Heute waren wir in manchen Situationen einfach nicht bereit.»