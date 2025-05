Ire gewinnt erste Derby-Quali – 70-Jähriger wird Dritter

Hamburg (dpa/lno) –

Der Ire Ciaran Nallon hat die erste Qualifikation zum 94. Spring-Derby beim Reitturnier in Hamburg gewonnen. Der 23-Jährige aus dem Stall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum in Riesenbeck setzte sich zum Auftakt des Turnier-Klassikers in Klein Flottbek mit seiner Stute Be Wineham durch.

Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt in 71,07 Sekunden verwies er den Briten Guy Williams auf Gringos Legacy um mehr als eine Sekunde auf Platz zwei. Dritter in der mit 28.500 Euro dotierten Prüfung wurde der schon 70-jährige Karl-Heinz Markus aus Werlte im Emsland mit seiner Stute Fiona.

Großer Preis am Samstag

Der 550 Meter lange Kurs ließ die berühmten Derby-Hindernisse wie den drei Meter hohen Wall noch aus. Die zweite Qualifikation für das mit 120.000 Euro dotierte Derby am Sonntag (13.50 Uhr) steht für Freitag (13.40 Uhr) an.

Zweites Highlight des Turniers, das erstmals unter der Regie des neuen Turnierchefs und Dressurreiters Matthias Alexander Rath steht, ist der mit 250.000 Euro ausgeschriebene Große Preis am Samstag (14.30 Uhr).