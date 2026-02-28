Iraner demonstrieren mit US- und Israel-Fahnen

Mit US-Flaggen gingen Demonstranten der iranischen Community in Hamburg auf die Straße. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Stunden nach Bekanntwerden der Angriffe auf den Iran sind tausende Menschen aus der iranischen Community mit Flaggen des Iran, der USA, Israels und Deutschlands durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Die Demonstration war schon vor längerer Zeit angemeldet worden.

Es gab Trommeln und auch «USA, USA»-Rufe. Einigen Demonstranten standen Tränen in den Augen. Redner betonten die Bedeutung eines Machtwechsels in Teheran. Entscheidend sei aber, wie es danach weitergehe.

Nach Polizeiangaben verlief die Veranstaltung bis zum Nachmittag friedlich und ohne größere Vorkommnisse. Die genaue Teilnehmerzahl wollte die Polizei nach Abschluss der Veranstaltung am Abend mitteilen.