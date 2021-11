Inzidenz steigt leicht: 206 Neuinfektionen

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein leicht gestiegen. Am Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 135,9 – nach 134,5 am Samstag. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor (Stand: Sonntag, 18.37 Uhr). Binnen 24 Stunden wurden 206 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, weniger als am Samstag (391).

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken kamen – lag unverändert bei 3,23. 129 Covid-19-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, davon 34 auf einer Intensivstation. 17 von ihnen mussten beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf 1773.

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin in Neumünster (237,8), gefolgt von Pinneberg (191,1) und Stormarn (177,2). Vergleichsweise gut steht Ostholstein mit einem Wert von 86,9 da. Bundesweit ist der Wert deutlich höher: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 372,7 an.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-92372/2

