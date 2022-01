Inzidenz in Schleswig-Holstein unter 900 gesunken

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Sonntag unter 900 gesunken: Der Wert lag bei 894,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Samstag betrug der Wert 949,9, am Sonntag zuvor hatte er bei 918,1 gelegen. 1102 registrierte Neuinfektionen wurden am Sonntag gemeldet, das waren weniger als am Samstag (1626 Fälle) und am Freitag (3997), wie weiter aus den Daten des Landesmeldeamtes hervorgeht.

Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie blieb unverändert bei 1964 wegen oder mit Corona gestorbenen Menschen. Die Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – lag bei 6,32. Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Covid-19-Patienten war am Freitag um 26 auf 367 gestiegen, die der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen lag bei 47, von ihnen mussten 32 beatmet werden.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten am Sonntag weiter der Kreis Stormarn (1401,7), die kreisfreie Stadt Neumünster (1252,7) und Flensburg (1224,2). Auch in Lübeck (1018,8) und Pinneberg (1009,5) lag der Wert über 1000. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichneten die Kreise Plön (526,5), Dithmarschen (567,4) und Steinburg (661,0).

