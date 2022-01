Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Auf 244,3

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen kletterte am Samstag auf 244,3, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Samstag hatte sie bei 233,8 gelegen, am Freitag bei 224. Es wurden 633 Neuinfektionen registriert, am Sonntag zuvor waren es 403.

Experten und Politik hatten darauf hingewiesen, dass die amtlichen Corona-Zahlen über die Feiertage nur bedingt aussagekräftig und eher zu niedrig sind. Hintergrund sind weniger Tests etwa am Arbeitsplatz, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jüngst sagte. Zudem würden wegen des Personalmangels in den Gesundheitsämtern auch weniger Testergebnisse weitergemeldet. Schleswig-Holstein verschärft in der kommenden Woche angesichts der sich ausbreitenden Corona-Variante Omikron die Schutzregeln.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stagniert seit Donnerstag bei 2,4. Auch die Zahl der Covid-Patienten stagniert in dem Bericht seit Donnerstag – bei 163. Auf Intensivstationen wurden demnach 46 Covid-19-Schwerkranke betreut, auch hier gab es keine Veränderung. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie liegt wie am Vortag bei 1886.

Im Vergleich der Städte und Kreise sticht bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter der Kreis Dithmarschen mit 607,1 negativ heraus. Danach folgen Kiel (364,2) und Nordfriesland (356,6). Den niedrigsten Wert gibt es weiterhin in Lübeck mit 120,5.

© dpa-infocom, dpa:220102-99-568401/2

Informationen Landesmeldestelle

Zahlen des RKI

Zahlen bei der Uni Kiel