Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf fast 50

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf fast 50 gestiegen. Sie lag am Mittwoch bei 49,6 – tags zuvor betrug der Wert 47,7 und am Montag noch 47,2. Am Mittwoch vor einer Woche war der Wert mit 47,3 angegeben worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Corona-Neuansteckungen pro 100.000 Menschen an.

Innerhalb eines Tages wurden landesweit 305 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiterhin hervorgeht. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 262 gewesen.

In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 74 Covid-19-Patienten behandelt – das sind 4 weniger als am Dienstag gemeldet worden waren. 21 Menschen liegen auf der Intensivstation (Vortag: 24), 16 davon werden beatmet (Vortag ebenfalls 16).

Unter den Kreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt in Kiel am höchsten, nun mit 85,5 (Vortag 85,1). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet weiterhin der Kreis Schleswig-Flensburg mit nun 19,4 (Vortag: 20,4).

© dpa-infocom, dpa:210901-99-57225/2

Corona-Fälle Schleswig-Holstein

Daten der Landesmeldestelle

RKI-Dashboard

Impfquotenmonitoring RKI