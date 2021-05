Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 30,3

Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag auf 30,3 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand 20.5., 19.20 Uhr). Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 31,4 gelegen, am Donnerstag vergangener Woche bei 42,8.

In Kliniken lagen den Angaben zufolge 133 Covid-19-Kranke, also elf weniger als am Vortag. 40 Corona-Patienten wurden noch auf Intensivstationen behandelt – sechs weniger als am Vortag. 30 dieser Patienten wurden beatmet.

Innerhalb eines Tages kamen 115 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus liegt den Angaben des Ministeriums zufolge bei 1573 – das sind zwei mehr als am Vortag.

Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz sind Kiel (55,1) und Neumünster (47,4). Am niedrigsten sind die Werte weiterhin in Flensburg (11,1) und im Kreis Schleswig-Flensburg (9,9).

© dpa-infocom, dpa:210520-99-682691/2

