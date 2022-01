Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 529,5

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Sonntag auf 529,5 gesunken – nach 536,8 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden weitere 764 Corona-Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken gekommen sind, wurde unverändert mit 3,13 angegeben.

Auch die Zahl der gemeldeten Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, lag weiterhin bei 212. Auf Intensivstationen wurden 53 Covid-19-Schwerkranke betreut, 39 von ihnen werden beatmet. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie lag laut Robert Koch-Institut unverändert bei 1898.

Im Vergleich der Städte und Kreise wurde bei der Sieben-Tage-Inzidenz für Lübeck unverändert der Spitzenwert mit 891,8 angegeben. In Dithmarschen stieg er von 722,7 am Vortag auf 789,5, danach folgt Kiel mit 711,3 (Vortag: 695,9). Den niedrigsten Wert gibt es weiter in Schleswig-Flensburg mit 230,9 (Vortag: 237,4).

© dpa-infocom, dpa:220110-99-651631/2

Informationen Landesmeldestelle

Zahlen des RKI nach Bundesländern

Zahlen bei der Uni Kiel

Zahlen des RKI für die Landkreise