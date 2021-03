Inzidenz in Salzgitter steigt auf über 280

Hannover (dpa/lni) – In Salzgitter ist der Corona-Inzidenzwert am Mittwoch auf 280,9 gestiegen. Einen Tag zuvor lag der Wert noch bei 231,1. Die Inzidenz gibt an, wie viele neue Ansteckungen es mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen gab.

Die landesweite Inzidenz lag am Mittwoch bei 119. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 100. Das Landesgesundheitsamt verzeichnete 1362 neue Fälle im Vergleich zum Dienstag. Niedersachsenweit haben sich damit fast 197.000 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Knapp 173.000 der Betroffenen gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Mittwoch um 11 auf 4848 in Niedersachsen.

Neben Salzgitter liegt der Inzidenzwert in den Landkreisen Cloppenburg, Wesermarsch, Peine, Oldenburg, Leer, Gifhorn, Emsland und der Stadt Osnabrück über der Marke von 150.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-41299/2

Corona-Lagebericht für Niedersachsen