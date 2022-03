Inzidenz in Niedersachsen weiterhin hoch

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen bleibt hoch. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Sonntag bei 1977,8. Am Samstag hatte dieser Wert etwas höher bei 2042,6 gelegen, im Vergleich zum vergangenen Sonntag (1652,0) handelt es sich aber um eine deutliche Steigerung.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) kamen binnen eines Tages 12 208 Corona-Fälle hinzu, zwei weitere Personen starben an oder mit Covid-19. Die Hospitalisierungsinzidenz blieb wie am Vortag bei 16,3. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und -Patienten blieb ebenfalls konstant bei 6,9 Prozent.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag weiterhin in Braunschweig (3534,3). Danach folgten die Landkreise Wolfenbüttel (3342,8) und der Landkreis Grafschaft Bentheim (2919,0). Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Cloppenburg (1004,4) und Göttingen (1205,0).

Im Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut RKI bei 1424,7, am Samstag hatte der Wert noch bei 1223,3 gelegen. Es wurden neuen Todesfälle gemeldet.