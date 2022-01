Inzidenz in Hamburg schießt auf 723,0: 2590 neue Fälle

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Der rasante Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg hält unvermindert an. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neu gemeldeter Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 723,0 an (Stand: 12.00 Uhr). Am Dienstag betrug der Wert noch 690,2, vor einer Woche 499,4. Zugleich erhöhte sich die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben Menschen um 2 auf 2034.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt Hamburg weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Auf Basis einer anderen Berechnungsmethode gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 568,9 für Hamburg an, für ganz Deutschland einen Wert von 407,5.

Laut Gesundheitsbehörde kamen am Mittwoch in Hamburg 2590 bestätigte Neuansteckungen hinzu. Das sind so viele wie noch nie und 542 mehr als am Vortag und 625 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die bisher höchste Fallzahl meldete die Gesundheitsbehörde mit 2264 am vergangenen Donnerstag.

Auch bundesweit schossen die Corona-Fallzahlen auf Rekordhöhe und überschritten am Mittwoch erstmals die Schwelle von 80.000. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI demnach 80.430 Fälle in 24 Stunden.

Unverändert versah die Behörde in Hamburg ihre Zahlen mit dem Hinweis, dass von einer höheren Fallzahl und somit auch von einer höheren Inzidenz ausgegangen werden muss. Der Grund sei der schnelle Anstieg und das hohe Fallaufkommen, welches zu einer teilweise späteren Meldung durch die Labore sowie zu einer teilweise verzögerten Bearbeitung an den übermittelnden Stellen führten. Nach den vorliegenden Daten haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 insgesamt mindestens 161 544 Menschen infiziert. Davon gelten 128.700 nach RKI-Schätzung als genesen.

Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser wurden am Mittwochmittag (Stand: 11.15 Uhr) 81 Covid-19-Patienten behandelt, fünf weniger mehr als am Vortag. Das geht aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. 46 von ihnen mussten demnach invasiv beatmet werden, zwei weniger als am Dienstag. Die Gesundheitsbehörde gab die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in den Kliniken mit 397 an (Stand: Dienstag) – 31 mehr als am Vortag.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner und Woche, lag am Mittwoch dem RKI zufolge bei 5,07 – nach 4,70 am Dienstag. Bundesweit sank der Wert von 3,34 auf 3,13. Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

80,0 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind nach RKI-Angaben inzwischen mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben demnach 77,7 Prozent der Hansestädter. Eine Auffrischungsimpfung erhielten 40,2 Prozent.

Bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt Hamburg im Ländervergleich weiter auf dem dritten Platz hinter Bremen und dem Saarland. Bei den «Booster»-Impfungen zur Auffrischung liegt Hamburg vor Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

