Inzidenz in Bremen sinkt erneut: Nur noch knapp vor Berlin

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Bremen bleibt weiter Spitzenreiter bei der Corona-Inzidenz unter den Bundesländern – liegt aber nur noch ganz knapp vor Berlin. Der entsprechende Wert sank am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 1258,7 – so viele Menschen je 100.000 Einwohner infizierten sich binnen sieben Tagen. Berlin folgte mit einer Inzidenz von 1258,3 dicht dahinter. Einen Tag zuvor lag die Bremer Inzidenz noch bei 1294,9. 1283 bestätigte Neuinfektionen wurden im kleinsten Bundesland gemeldet, außerdem ein weiterer Todesfall.

In der Stadt Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1259,0 – nach 1353,4 am Vortag, wie das Gesundheitsressort mitteilte. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 15,36 leicht auf 14,65. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.

In Bremerhaven lag die Inzidenz niedriger, stieg aber spürbar auf 1194,1 – nach 974,8 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz in Bremerhaven stieg sprunghaft auf 15,85. Einen Tag zuvor betrug der Wert noch 10,57.

