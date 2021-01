Inzidenz im Kreis Pinneberg und Flensburg steigt über 200

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Pinneberg/Flensburg (dpa/lno) – Trotz des Lockdowns wird die Corona-Lage im Kreis Pinneberg und Flensburg immer angespannter. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Samstag im Kreis Pinneberg auf 202,1 und in Flensburg auf 203,0. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Samstagabend veröffentlicht hat (Datenstand: 23.01.2021, 20.26 Uhr).

Damit treten dort laut Landesverordnung verschärfte Regeln in Kraft, die die Stadt Flensburg und der Kreis Pinneberg per Verfügung umsetzen müssen. So dürfen Bürger nur noch alleine einkaufen, der Zugang zu Spielplätzen muss geregelt werden, Schulen und Pflegeheime sollen die Lage individuell bewerten.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 können Kreise und Kommunen auch die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer um den Wohnort einschränken. «Es gibt für diese Maßnahme aber keinen Automatismus», hatte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am 11. Januar gesagt. Man werde im Einzelfall schauen, ob es ein isoliertes Ausbruchsgeschehen gebe oder das Virus breit in der Bevölkerung zirkuliere. Berufliche Fahrten und Besuche enger Familienmitglieder bleiben aber erlaubt.

