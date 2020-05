Investor stellt mehrstöckige Musterfassade des Elbtowers auf

Ein Modell des geplanten «Elbtowers» in der Hafencity steht im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fünf Jahre vor der geplanten Fertigstellung des Elbtowers in der Hamburger Hafencity wird derzeit eine Musterfassade des künftig höchsten Gebäudes der Stadt aufgebaut. «Wir errichten einen 1:1-Fassadenprototyp – 11 Meter hoch, 13,5 Meter breit», sagte Torben Vogelgesang, Niederlassungsleiter der Signa in Hamburg. Die Musterfassade soll in der kommenden Woche fertig gestellt werden. Damit würde das Projekt «anfassbar und erlebbar». Der Baubeginn für das 245 Meter Hochhaus ist für 2021 geplant. Es soll den Angaben zufolge das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden.

Die Investmentgesellschaft Signa hatte das Grundstück bei den Elbbrücken von der Stadt erworben und plant darauf nun den 245 Meter hohen Hingucker der Hansestadt. Das geplante Hochhaus mit seinen 61 Stockwerken soll bis 2025 fertig gestellt werden. Der Investor will rund 700 Millionen Euro in den Bau investieren.

Die Bauplanungen seien trotz der Corona-Krise weiterhin im Zeitplan. «Konkret gehen wir davon aus, dass in circa sechs Monaten die Vorweggenehmigung erreicht sein wird», sagte ein Sprecher der Hafencity am Donnerstag in Hamburg. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

