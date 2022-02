Investitionsbank: Vorbereitung auf Umzug in neues Gebäude

Kiel (dpa/lno) – Die Investitionsbank Schleswig-Holstein wird Mitte März ihren Neubau in Kiel beziehen. Die beiden Gebäudeteile an der Hafenspitze (Hörn) sind durch eine Brücke miteinander verbunden und bieten etwa 22.000 Quadratmeter Nutzfläche, wie die Förderbank am Donnerstag mitteilte. Neben Büros gibt es unter anderem Beratungsräume, Kreativflächen, ein Eltern-Kind-Büro und ein Betriebsrestaurant.

Nach Angaben der Bauherren ist das Gebäude besonders energieeffizient. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, die das Wasser der Förde zur Wärmegewinnung nutzt. Außerdem ist das Gebäude an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen.

Mit dem Neubau trage man wesentlich zur Entwicklung des Quartiers bei, hieß es bei der Bank. Weil jetzt der für die Hörn vorgeschriebene gewerbliche Teil an Arbeitsplätzen abgedeckt sei, könnten im zweiten Schritt mehr als 1500 Wohnungen gebaut werden.

