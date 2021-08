Internationales Filmfest Oldenburg startet mit Weltpremiere

Der Schriftzug „Oldenburg Filmfestival“ ist am roten Teppich zu sehen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/archivbild

Oldenburg (dpa) – Weltpremieren und Debütfilme werden vom 15. September an beim Internationalen Filmfest Oldenburg gezeigt. Interessierte müssen dafür nicht unbedingt ins Kino, denn viele Werke können per Stream vom heimischen Wohnzimmer aus gesehen werden, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Festival mit dem Schwerpunkt auf dem Bereich Independent Film im vergangenen Jahr erstmals live gestreamt.

Eröffnet wird das Festival mit dem Film «Leberhaken» von Torsten Rüther, der erstmals Regie geführt hat. Der Spielfilm über eine Boxerin (Luise Großmann) und einen Boxtrainer (Hardy Daniel Krüger) ist eine von mehreren Weltpremieren und wird in der Kongresshalle gezeigt. Geplant ist eine feierliche Galapremiere, zu der auch Regisseur und Darsteller erwartet werden. «Es war ein Kammerspiel, ein Ballett zwischen zwei Schauspielern, zwei Kameramännern und einem Tonmann auf engstem Raum», sagte Schauspieler Krüger über die Dreharbeiten.

Das Filmfestival wird zum 28. Mal organisiert und endet am 19. September. Vorführungen im Kino wie auch digitale Vorführungen beginnen zu festen Zeiten, Interessierte brauchen Tickets.

© dpa-infocom, dpa:210824-99-950865/2

Infos zum Internationalen Filmfest Oldenburg

Über den Eröffnungsfilm