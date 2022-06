Internationales Festival Theaterformen startet

Braunschweig (dpa/lni) –

Einblicke in unterschiedliche Theaterformen aus zwölf Ländern verspricht das Festival Theaterformen: In Braunschweig sind ab diesem Donnerstag bis zum 10. Juli 19 außergewöhnliche Produktionen zu sehen. Schwerpunkt seien in diesem Jahr Stücke, die unsere Gegenwart schonungslos in den Blick nähmen, sagte Intendantin Anna Mülter vorab.

Im Einkaufszentrum Schloss-Arkaden können Besucherinnen und Besucher dem Multiplayer-Game «Radio Ghost» des britischen Theaterkollektivs ZU-UK folgen. Die Festivalmacher versprechen eine Führung «durch eine Welt voller Preisschilder», hinter denen die wahren Kosten der Produkte bislang verborgen waren.

Beim «Gathering In A Better World» bespielen am zweiten Festivalwochenende ein Künstler und zwei Künstlerinnen mit Behinderungen das Große Haus des Staatstheaters und stellen ihre Perspektive in den Fokus.

Zum Auftakt wird das Doku-Drama «Is This A Room» gezeigt. Tina Satter inszeniert das offizielle Protokoll des FBI-Verhörs einer mutmaßlichen Whistleblowerin. Ihr wird vorgeworfen, Beweise für eine russische Einflussnahme auf den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 veröffentlicht zu haben.

Die Theaterformen zählen zu den größten internationalen Theaterfestivals im deutschsprachigen Raum. Das Festival wird im jährlichen Wechsel in Braunschweig und in Hannover veranstaltet.