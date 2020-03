Internationaler Frauentag: Verbände fordern Gleichstellung

Die Hamburger DGB-Vorsitzende Katja Karger spricht auf einer Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Foto: picture alliance / Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Anlässlich des internationalen Frauentags am Sonntag haben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der paritätische Wohlfahrtsverband in Hamburg auf die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen im Beruf hingewiesen – und Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter gefordert. «Die Arbeit zwischen den Geschlechtern muss gerechter aufgeteilt und bewertet werden. (…) Hier muss ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden», sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger.

Nach Angaben des DGB arbeiten Frauen in Hamburg überdurchschnittlich häufig in Teilzeit, sind häufiger geringfügig beschäftigt als Männer, verdienen im Schnitt deutlich weniger, haben seltener Führungspositionen inne und übernehmen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine konsequentere Tarifpolitik, um die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern zu schließen und flexiblere Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Prekäre Arbeitsverhältnisse müssten zurückgedrängt und Berufe, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, aufgewertet werden.

Der paritätische Wohlfahrtsverband forderte eine gesetzliche Frauenquote in allen Bereichen – etwa in Unternehmensvorständen, Parteien, Parlamenten, Regierungen, in der Forschung und Filmförderung. «Mütter werden deutlich seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Väter mit gleicher Qualifikation. (…) Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer, damit stehen wir auf internationalen Ranglisten sehr weit hinten», erklärte Verbandsgeschäftsführerin Kristin Alheit. Der Staat müsse seiner verfassungsgemäßen Aufgabe nachkommen und die Benachteiligung beenden.